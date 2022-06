Il retroscena: Reggina-Taibi, possibile divorzio. E anche Stellone in discussione

Tra Massimo Taibi e la Reggina ci sono incomprensioni che potrebbero portare a una separazione. Malgrado due anni di contratto e il lavoro del direttore sportivo che ha consentito di ottenere risultati importanti. Ma il nuovo proprietario Felice Saladini ha altre idee, ha nominato Gabriele Martino come direttore generale, è evidente che non ci possa essere compatibilità. Da qui la rottura con Taibi, già negli ultimi giorni la situazione stava precipitando. Se fosse confermata, anche la posizione di Roberto Stellone (l’allenatore subentrato a Toscano e che ha consentito alla squadra di ottenere la salvezza) tornerebbe in discussione.