Il retroscena: Reggina, i “pronostici” fantasiosi e il premio promozione

La Reggina vive un momento delicato, comunque convinta che entro metà maggio il Collegio di Garanzia farà chiarezza sulla vicenda che ha portato alla penalizzazione. Tre punti ieri e non quattro, c’è chi fa “pronostici” anche su queste cose e non li azzecca mai. Ma non dobbiamo meravigliarci di nulla perché è lo stesso che aveva addirittura paventato l’esclusione della Reggina dal campionato, una bufala con pochi precedenti. La Reggina spera di poter centrare i playoff, 14 sconfitte in una stagione sono troppe e per onestà dobbiamo ribadirlo, a maggior ragione se pensiamo che nel girone di andata la squadra è stata al secondo posto prima di crollare. Non andare ai playoff sarebbe una grossa delusione, proprio alla luce di quanto fatto fino alla sosta natalizia. Infatti, nel corso di un incontro con la squadra, il patron Saladini e il presidente Cardona hanno concordato un premio in caso di promozione, premio che verrà depositato nelle prossime ore. Confidando nella chiarezza definitiva del Collegio di Garanzia per non fare in modo che la FIGC (spesso contraddittoria e “pilatesca” sull’argomento) pensi di essere predominante su una decisione dello Stato. Come quella del Tribunale di Reggio che aveva imposto al club, fresco di nuova proprietà, di non pagare in modo da rispettare quanto concordato su debiti maturati solo ed esclusivamente dalla vecchia gestione.

Foto: logo Reggina