Il retroscena: Rebic e il Verona, perché non ci sono margini

Questo il periodo dei nomi senza senso, almeno una decina al giorno, ci sono club che avrebbero già fatto – con la fantasia – quattro o cinque acquisti. Seguite questo criterio fin dalla nascita e poi vedrete quanti ne vanno in porto e quanti no, solo per curiosità. Una filosofia che per fortuna non ci appartiene, ma che poi porta gli altri a fare domande di ogni tipo. Una tra le altre: ma il Verona è davvero a un passo da Ante Rebic? Non ci pensa proprio. Di sicuro apprezza l’attaccante oggi al Besiktas, ma non sta programmando il ritorno al Bentegodi. E molto difficilmente lo farà, un accostamento senza senso perché l’Hellas va solitamente alla ricerca di giovani di talento (Ngonge e Noslin ultimi esempi) che possano consentire di fare plusvalenza in prospettiva. Certo, ci può essere qualche eccezione ma non sarà Rebic.

Foto: instagram Rebic