Il retroscena: Rastelli, l’Avellino è spalle al muro. Ecco perché

L’Avellino ha incontrato Capuano (e confermiamo), ma la tendenza resta quella di confermare Massimo Rastelli. Semplicemente perché il club ha bucato quasi tutte le strategie nell’ultima stagione, sbagliando le scelte e proponendo un contratto blindatissimo a Rastelli. In caso di esonero, scatterebbe un altro anno (scadenza 2025), se il nuovo allenatore andasse in Serie B un altro anno ancora. Insomma, giustamente Rastelli si è cautelato e si è tutelato, qualsiasi svolta sarebbe un bagno di sangue per il club. Oggi, come previsto, si è insediato il dg Salvini che si era congedato dal Siena. L’Avellino resisterà alle tentazioni perché non ha altre scelte, proverà in ogni a modo a togliere quelle penali presenti nel contratto dell’allenatore, ma con poche chance di successo. Soprattutto archivierà incontri già fatti e Capuano ora potrà valutare il rinnovo proposto dal Taranto.

Foto: Instagram Avellino