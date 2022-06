Aaron Ramsey ha ancora un anno di contratto con la Juve, a cifre importantissime. Il suo nome è stato studiato anche da Andrea Pirlo, che segue Matteo Ricci per il centrocampo, e che potrebbe indicare il gallese qualora ci fossero le condizioni giuste. Non è ancora una trattativa, ma per il momento un gradimento per l’allenatore che ripartirà dal Karagumruk.

Foto: Twitter Rangers