Il retroscena: Raimondo (per ora) no alla B. La valutazione del Bologna

Antonio Raimondo ha dimostrato durante la stagione in prestito a Terni di essere uno degli attaccanti classe 2004 più promettenti in circolazione. Adesso è rientrato a Bologna per fine prestito, la valutazione del club rossoblù è di circa 7 milioni più eventuali bonus. Ci aveva pensato anche il Torino che poi si è fermato. Su Raimondo c’è mezza B (forse tre quarti…) ma per il momento l’attaccante non intende prendere in considerazione proposte da quel campionato.

Foto: Instagram Raimondo