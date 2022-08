Il retroscena: Rabiot, la diatriba madre-figlio. Paredes ha scelto

Si poteva immaginare che la signora Veronique Rabiot avrebbe giocato al rialzo per strappare il contratto migliore possibile per il figlio Adrien. Vi avevamo parlato di una richiesta di 9 milioni a stagione, un paio in più rispetto all’ingaggio attuale con la Juve (contratto in scadenza). Poi ci sarebbero stati i bonus e le commissioni. Il Manchester United non andrebbe oltre i 6-6,5 a stagione più bonus (alcuni semplici da raggiungere). Siamo in una fase di stallo, bisogna aspettare. Rabiot considera chiusa la sua esperienza con la Juve, particolare non insignificante. Nel frattempo il Manchester United penserebbe ad altri obiettivi, ma Casemiro ha un costo di cartellino non banale. La Juve aspetta, ha un accordo totale con il Manchester United e vorrebbe fare cassa per andare su Paredes. Non escludiamo che la Juve possa fare valutazioni su un’altra uscita in mezzo. A proposito: per la Juve il centrocampista argentino è una priorità, una richiesta precisa di Allegri. E lo stesso Paredes ha scelto da mesi, quindi bisogna portare pazienza. Non abbiamo conferme su una formula diversa, almeno per ora, da quella che comprende un obbligo di riscatto. Ma questi sono particolari che vedremo più avanti, Paredes aspetta la Juve con il desiderio di poter avere buone notizie.

Foto: Rabiot Instagram