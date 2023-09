Il retroscena: Rabiot-Juve, la possibile tempistica per un nuovo rinnovo

Adrien Rabiot ha deciso di restare alla Juve, rinnovando per un anno con assoluta convinzione, anche perché le altre proposte non lo avevano soddisfatto. Ha un buon rapporto con Allegri e ha firmato per una stagione. Presto il problema della nuova scadenza si riproporrà, la Juve non vorrebbe arrivare al prossimo anno e ha in mente una tempistica per strappare un’altra firma al centrocampista francese. L’idea è quella di arrivare a una soluzione nel periodo delle festività natalizie, con il desiderio di trovare un altro accordo. Il resto lo vedremo, molto dipenderà anche dalle evoluzioni di questa stagione che non comprende la partecipazione alle coppe europee.

Foto: Instagram Rabiot