Il retroscena: Rabiot-Juve, c’è un vero problema. I sondaggi di Liverpool, Real e non solo

Adrien Rabiot pochi giorni fa ha detto parole molto belle su Motta, ha aggiunto che sta aspettando una proposta quando in realtà la proposta è arrivata e si avvicina agli 8 milioni di euro a stagione. Per la verità la Juve si sarebbe aspettata una risposta nei giorni scorsi, non è ancora arrivata e c’è una spiegazione. La signora Veronique, mamma e agente di Adrien, ha chiesto una cifra extra di commissioni ben separata dall’ingaggio. Non è una cosa anomala, succede spesso, ma la Juve da quest’orecchio non ci sente. Vedremo se cambierà qualcosa, tuttavia il club bianconero è convinto di aver fatto il massimo. Occhio al futuro di Rabiot che ha già detto no a una proposta dall’Arabia: ci sono stati sondaggi di Liverpool e Real Madrid, potrebbe materializzarsi un altro club della Premier e chiunque potrebbe accontentare la mamma-agente. Per il momento la Juve non va oltre, i rapporti tra Thiago Motta e il centrocampista francese – comunque vada – resteranno eccellenti.

Foto: Instagram Juventus