Il retroscena: Pulgar-Cagliari, la pista non c’è. La Fiorentina vuole tenerlo

La Fiorentina non intende prendere in considerazione le proposte, ammesso che ce ne siano state di concrete, per Erick Pulgar. La pista Cagliari, ventilata come una soluzione molto probabile, in effetti non è mai entrata nel vivo. E comunque la Fiorentina vuole tenere Pulgar, a meno di clamorose sorprese, per valutare con più calma nella prossima sessione estiva. Ricordiamo che il centrocampista ha ancora due anni e mezzo di contratto.

Foto: Twitter Fiorentina