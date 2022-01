Il retroscena: Psg, parola d’ordine abbattere monte ingaggi. Tre priorità

Il Paris Saint-Germain vuole abbattere il monte ingaggi. È una strada obbligata per alimentare la speranza, sia pur minima, di convincere Mbappé a rinnovare, tenendo conto dell’irruzione Real retrodatata. Ci sono tre situazioni sotto i riflettori: Kurzawa, Draxler e Icardi che hanno stipendi pesantissimi. Il primo è stato anche proposto anche all’Inter ma senza risultati.

Draxler viene valutato non meno di 20 milioni. E su Icardi il PSG vuole monetizzare, ma attenzione perché nell’ultima settimana il club francese potrebbe anche decidere di sistemarlo in prestito secco o con diritto di riscatto (quindi senza obblighi) pur di scaricare un ingaggio fino a giugno.

Una situazione che potrebbe allettare chi, Juve in testa, ha sempre seguito Icardi. Poi sarà Maurito a decidere, ma è una situazione comunque da seguire per le necessità del PSG. La Juve resterà vigile, indipendentemente da altre opzioni (Martial in testa che Arrivabene, alle condizioni attuali, ha smentito. Ma l’interesse c’è).

Foto: Twitter PSG