Il retroscena: Provedel, una cosa da chiarire con l’Inter

04/06/2026 | 23:40:21

Ivan Provedel è destinato a lasciare la Lazio, a maggior ragione se il club biancoceleste decidesse di puntare su Mandas e Motta. Vi abbiamo già parlato in più occasioni di Provedel e l’Inter, l’interesse è sensibile e concreto. Potrebbe non essere un problema trovare l’accordo con la Lazio per un indennizzo, va chiarito un concetto quando l’entourage di Provedel incontrerà il club nerazzurro per parlare del contratto. Oggi Provedel guadagna più del potenziale titolare Martinez, un aspetto da approfondire e da mettere a posto in qualche modo. A titolo di cronaca ribadiamo e confermiamo che anche il Bologna ha chiesto informazioni per lo specialista in uscita dalla Lazio.

Foto: Instagram Provedel