Il retroscena: priorità Kessie, il Milan ora vuole (deve) correre per il rinnovo. L’Inter alla finestra

Franck Kessie non è importante ma indispensabile per il presente e il futuro del Milan. Ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti, se non il migliore, della Serie A. Andrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la sua Costa D’Avorio come fuoriquota. E ora bisogna correre per il rinnovo, cosa che il Milan vuole fare già nei prossimi giorni fissando un appuntamento con il suo agente George Atangana. Per la verità ci sono stati i primi contatti, su questa base: il club rossonero si avvicina ai 4 milioni a stagione più bonus, la richiesta supera i 5,5 milioni più bonus.

Ora bisogna fare in fretta, il Milan ha la necessità di chiudere la pratica entro luglio, massimo le prime settimane di agosto. In modo da non ripetere l’excursus che ha portato allo sfinimento sia per Donnarumma che per Calhanoglu. Chi c’è alla finestra? Soprattutto l’Inter per un discorso che avrebbe un impulso nei prossimi mesi se la situazione di Ksssie fosse quella attuale, scadenza 2022. A proposito dell’Inter: aveva provato a prendere Kessie sia ai tempi dell’Atalanta che durante le stagioni difficili dell’ivoriano in rossonero. Le top inglesi inglesi hanno monitorato e non presentato fin qui proposte. Palla al Milan: bisogna alzare la tariffa e chiudere in fretta, la volontà è questa ma bisogna passare attraverso i fatti.

Foto: Twitter Milan