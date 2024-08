Il retroscena: prima di Kossounou l’Atalanta era stata a un passo da Chalobah

L’Atalanta si è regalata un grande colpo per la difesa, non ci sono dubbi sul fatto che Kossounou possa dare una mano importante a Gasperini. Ma, in contemporanea alla trattativa con il difensore centrale in uscita dal Bayer Leverkusen e arrivato stamattina per le visite mediche, il club di Percassi era stato a pochi passi da Trevoh Chalobah esubero del Chelsea e che già in passato era stato trattato da qualche big italiana (milanese compresi). L’Atalanta aveva raggiunto un’intesa di massima con il Chelsea per il cartellino, la stessa valutazione alta e oltre i 20 milioni, ma erano subentrati problemi sull’ingaggio. A quel punto l’Atalanta ha preferito virare su Kossounou, considerato un’altra prima scelta, e ha chiuso rapidamente.

Foto: Instagram Kossounou