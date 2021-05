Il retroscena: Preziosi punta il Lugano (non solo Lovric). E c’è un nome per la panchina

Filo diretto tra Enrico Preziosi e Angelo Renzetti, numero uno del Lugano. Non soltanto per Sandi Lovric, centrocampista classe 1998, trattativa in stato molto avanzato (e il Genoa punta un altro Lovric, l’attaccante esterno Kristijan del HNK Gorica, anche in questo caso siamo a buon punto).

Ma potrebbe non finire qui perché c’è un discorso bene avviato per l’acquisto del club da parte dello stesso Preziosi che proprio a Lugano trascorre diversi periodi dell’anno. E se ci fosse la fumata bianca, Daniele Portanova (oggi osservatore del Genoa) sarebbe il principale candidato per la panchina.

Foto: Sito Genoa