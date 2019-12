Il retroscena: Preziosi ai piedi di Ballardini. La situazione

Enrico Preziosi ha sfiduciato Thiago Motta da ieri (se non da prima, come già raccontato), ha in pugno Diego Lopez, sotto contratto Andreazzoli, ma pensa sempre a Ballardini. Se ci avete seguito nelle scorse settimane, quando per tutti Motta era intoccabile, non si tratta certo di una sorpresa. Ma rispetto a ieri sera, malgrado i messaggi indiretti senza un intervento diretto dello stesso Preziosi per chiarire alcune vicende (“è un allenatore scarso”, gli disse nell’ottobre del 2018), la situazione non è cambiata. Ballardini ha molte perplessità, al momento non apre. E se Preziosi uscisse allo scoperto in modo diretto? Oggi è ai piedi di Ballardini, nel senso che ritiene sia l’unico allenatore in grado di farlo uscire da una situazione di classifica drammatica. Ma non ha il sì, anche se la sosta è in arrivo il tempo stringe. Ballardini in questi minuti è a Reggio Emilia per Sassuolo-Napoli in compagnia del suo vice Regno. Guardacaso il Sassuolo sarà il prossimo avversario del Genoa dopo la sosta, ma Ballardini è spesso presente alle gare interne della squadra di De Zerbi, aveva chiesto l’accredito diversi giorni fa. Quindi, si tratta di una casualità. Il resto lo vedremo.

Foto: Genoa sito ufficiale