Il retroscena: Pongracic, ci aveva pensato anche Simone Inzaghi

La Fiorentina ha chiuso un’ottima operazione per la difesa, sulle qualità di Marin Pongracic c’è poco da discutere. E si tratta della situazione migliore per sostituire Milenkovic trasferitosi al Nottingham Forest. Il Lecce ha incassato più o meno gli stessi soldi che avrebbe garantito il Rennes, c’è un retroscena interessante: negli ultimi giorni anche a Simone Inzaghi era balenata l’idea Pongracic, un profilo che gli piace parecchio, ma evidentemente non c’erano i margini per organizzare in fretta una trattativa dopo quanto accaduto con il Rennes. Infatti, la Fiorentina ha chiuso in tempi rapidissimi concretizzando il sorpasso che stava maturando già nella serata di lunedì scorso.

Foto: Twitter Fiorentina