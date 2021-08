Il retroscena: Pjanic, filo diretto con Allegri. La verità sull’Inter

Miralem Pjanic aspetta con calma che arrivi il suo momento. Il filo diretto con Massimiliano Allegri ha portato a questo tipo di orientamento: il centrocampista bosniaco aspetta la Juve, al punto che nelle ultime due settimane ha detto no ad alcuni sondaggi, almeno un paio.

Normale che si senta un separato in casa anche se sta partecipando al pre-campionato del Barcellona con il solito impegno. Il suo attuale club è pronto a liberarlo senza chiedere esborso sul cartellino, il trofeo Gamper in programma tra meno di una settimana potrà consentire di fare un punto tra Barcellona e Juve. Pjanic ha scelto, la Juve anche, ma bisogna portare pazienza. L’orientamento bianconero resta sempre quello di fare una doppia operazione a centrocampo: prima Locatelli e poi Mire, se dovesse esserci l’opportunità, con calma. Opportunità significa… opportunità. Adesso è fin troppo facile parlare dell’opportunità legata al bosniaco. Negli ultimi giorni Pjanic è stato accostato all’Inter, ma al momento si tratta davvero di suggestioni. In quel reparto l’Inter è al completo con otto-nove centrocampisti. La priorità si chiama Nandez.

Foto: Twitter personale Pjanic