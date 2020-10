Il retroscena: Pisacane, no a Crotone e Pescara. Idea Benevento

Fabio Pisacane potrebbe lasciare il Cagliari nelle ultimissime ore di mercato, ma è una situazione non semplice. Il difensore centrale ha detto no al Pescara e anche al Crotone che lo aveva cercato nella giornata di ieri. I calabresi avrebbero voluto prendere due centrali, non soltanto Luperto in arrivo dal Napoli. Ma Pisacane ha detto no, potrebbe esserci un’ipotesi Benevento last minute se si liberasse un posto in lista.

Foto: Twitter Cagliari