Il retroscena: Pippo Inzaghi, scende il Frosinone e sale il Benevento. Il Bologna sa già…

Pippo Inzaghi ha voglia di tornare in panchina. Al punto che ha interrotto le vacanze per rientrare in Italia e partecipare a qualche incontro importante. Ci aveva pensato il Frosinone, ma soprattutto ha sciolto le riserve il Benevento che ha deciso di lasciare la pista relativa a un giovane protagonista in serie C per andare su un profilo sicuro. Inzaghi ha un vantaggio importante, molto importante, al punto che ci sarebbero già i contatti con il Bologna per liberarlo rispetto al contratto in scadenza nel 2020 e sottoscritto la scorsa estate. Inzaghi ha parlato anche con il Frosinone che poi si è orientato su Grosso (come anticipato all’ora di pranzo) con Nesta che insegue.

Foto: Twitter ufficiale Bologna