Il retroscena: Pippo Inzaghi pronto a tornare. Ma ora su Sabatini…

La Salernitana sta facendo valutazioni importanti sulla panchina, come abbiamo svelato pochi minuti dopo l’ennesima sconfitta contro il Lecce e come ha confermato l’amministratore delegato Milan. Il destino di Liverani è ormai segnato. La soluzione più probabile resta quella di un ritorno di Pippo Inzaghi, pur avendo la Salernitana in organico Stefano Colantuono. Inzaghi ha già dato la disponibilità a tornare, ora bisogna capire la decisione su Walter Sabatini (anche lui coinvolto nelle valutazioni) che mai ha avuto un buon rapporto con Inzaghi. Palla a Iervolino, con la possibilità che venga sondato un direttore sportivo, compreso Pasquale Foggia – come segnalato da Sportitalia – che ha già lavorato e vinto in Serie B con Inzaghi.

Foto: Instagram Salernitana