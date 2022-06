Il retroscena: Pinamonti, pressing Monza alto ma nessuna fretta. Le altre possibilità

Andrea Pinamonti non ha fretta di decidere. Ha memorizzato il pressing del Monza, un pressing altissimo, ha preso atto e ha ringraziato: ci penserà. Il Monza non soltanto investirebbe una ventina di milioni per il cartellino, ma potrebbe anche garantirgli un ingaggio superiore ai due milioni abbondanti a stagione che percepisce dall’Inter. Ma Pinamonti sa che il mercato è lunghissimo, diverse settimane fa vi abbiamo raccontato della concreta possibilità che possa entrare nell’operazione Bremer con il Torino. Ma potrebbe essere un profilo per altri club, Fiorentina compresa, che cercano un attaccante con quelle caratteristiche.

Foto: Instagram Pinamonti