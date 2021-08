Il retroscena: Pinamonti-Empoli, il sì entro stasera. Il Cagliari ha tempistiche più lunghe

Riunione subito dopo pranzo per decidere il futuro di Andrea Pinamonti. L’Empoli ha fretta e non vuole andare entro stasera. L’attaccante avrebbe voluto prendersi ancora qualche giorno, ma l’Empoli non aspetta più e quindi si viaggia verso il sì. Il Cagliari, come raccontato, è fortemente interessato ma ha tempistiche più lunghe (deve uscire Simeone) e quindi si correrebbero rischi in ogni senso. Da parte dell’Empoli che non può aspettare ancora e da parte dello stesso Pinamonti: ecco perché entro stasera dovrebbe arrivare il sì definitivo.

Foto: Twitter Inter