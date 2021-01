Il retroscena: Pinamonti e mezza porta che si riapre. Due strade aperte

Con l’arrivo di Dzeko potrebbe tornare attuale la possibilità di Andrea Pinamonti, lasciamo mezza porta aperta. E’ vero che Sanchez è indirizzato verso la Roma, ma è anche vero che all’occorrenza Dzeko potrebbe giocare in tandem con Lukaku e sarebbe una coppia devastante. Quindi la visibilità di Pinamonti sarebbe ancor più ridotta, ecco perché nelle ultime ore sono state valutate due piste, una porta a Bologna (piace molto a Mihajlovic) e l’altra a Parma visto che gli emiliani cercano ancora nel reparto offensivo. C’è il nodo ingaggio (alto, non è una soluzione semplicissima ma ci si può lavorare. Intanto, nelle ultime ore all’Inter è stato riproposto Eder, per adesso le priorità sono altre ma è una pista da seguire.

Foto: Twitter Inter