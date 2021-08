Il retroscena: Pinamonti, c’è l’accordo Inter-Empoli. Ma bisogna aspettare

L’Empoli ha trovato l’accordo per Andrea Pinamonti. Il confronto di stamattina con l’Inter è stato proficuo, considerato il sacrificio che il club toscano neo-promosso in Serie A farebbe rispetto al contratto da 2,3 milioni circa più bonus che attualmente l’attaccante guadagna con i neroazzurri. L’Empoli pagherebbe gran parte dell’ingaggio e sotto questo punto di vista anche l’Inter ha dato il via libera. C’è quindi un accordo di massima, ma bisogna aspettare per qualche giorno (forse per una settimana), perché saranno valutate eventuali altre proposte che arriveranno per Pinamonti dall’estero. L’Empoli resta favorita nel caso in cui venisse privilegiata la pista italiana, anche perché il Cagliari per prendere Pinamonti dovrebbe prima cedere Simeone. Serve, comunque, ancora un po’ di pazienza.

Foto: Twitter Inter