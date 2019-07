Il retroscena: Pescara, c’è la fila per Kanouté. Ma il Cosenza…

Franck Kanouté è un nome caldo in questa sessione di mercato. Qualche tempo fa vi avevamo raccontato dell’interesse concreto del Parma, ma ora c’è praticamente la fila per il centrocampista senegalese scuola Juventus attualmente in forza al Pescara. Nelle ultime ore, intanto, si è fatto prepotentemente avanti il Cosenza. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.

Foto: You Tube