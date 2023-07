Il retroscena: Pereyra di nuovo proposto, ma l’Inter non si riscalda

È normale che l’agente di Roberto Pereyra cerchi un grande club per il suo assistito che ha il contratto scaduto dopo una lunga esperienza con l’Udinese. A 32 anni è normale che l’argentino cerchi un top club, proprio per questo motivo Pereyra è stato riproposto anche all’Inter. Ma l’Inter ha dato la stessa risposta di qualche settimana fa, per il momento non approfondire. All’Inter piace Samardzic dopo aver preso Frattesi, ma in questo momento ha altre priorità. Pereyra aveva avviato un discorso con il Torino, la sua posizione è fluttuante nel senso che può cambiare ogni giorno. Ma l’Inter per il momento non si riscalda.

Foto: Instagram Udinese