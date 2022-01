Il retroscena: perché Satriano ha ormai scelto il Brest

Proposto anche al Cagliari nelle ultime 72 ore, alla fine Martin Satriano, classe 2001, ha ormai deciso di andare al Brest. Il Cagliari, che avevamo segnalato sulle sue tracce, ora ha altre priorità: un difensore (da settimane vi parliamo di Izzo che deve decidersi) e un centrocampista (Baselli in cima alla lista). Per l’attacco vuole fare con più calma, tenendo conto che Keita è in Coppa d’Africa. In ogni caso Satriano aveva già apprezzato il Brest dove già gioca il suo amico Agoume, un altro prestito Inter.

FOTO: instagram personale