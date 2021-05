Il retroscena: perché Juric preferisce il Toro. Gattuso, la verità su Fiorentina e Lazio

questo motivo la Viola ha messo in secondo piano qualsiasi altra opzione (Fonseca in testa), spingerà per convincere Gattuso.

Ilvuole a ogni costo Ivane ha buone possibilità di strappare il sì. Rispetto a quanto vi abbiamo anticipato (due milioni a stagione) e al controrilancio del Cagliari, in nottata i granata hanno aumentato i bonus. E soprattutto Juric ha deciso di privilegiare la proposta tecnica del Toro, lo convince maggiormente dal punto di vista tecnico e non ne fa più un discorso economico. Ecco perché le quotazioni del Toro, caldissime nello scorso weekend, sono risalite in modo tale da mettere i granata in pole. Certo, c’è da liberarsi dal Verona e questo sarà un passaggio successivo. Juric è stato accostato anche alla, ma non ci sono margini ormai da tempo. Anche perché, come anticipato ieri sera, la Viola è tornata forte sue vuole spendere tutti gli argomenti possibili per convincerlo. Su Ringhio c’è lama prima Lotito deve parlare (domani) con Simone Inzaghi e la Fiorentina spera di poter giocare d’anticipo. A patto che vengano messi i paletti al posto giusto, senza equivoci o fraintendimenti. Proprio per