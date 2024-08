Il retroscena: per Thiago Motta il difensore centrale è una necessità

Todibo ha scelto chi poteva preparare un bonifico rapido e abbondante per il Nizza, il West Ham lo stava corteggiando da mesi. Lui ha aspettato la Juventus, ma non potevo farlo in eterno. Giusto così: le trattative vanno chiuse, altrimenti ciao. Se gli altri hanno più soldi di te, sono privilegiati. Ma attenzione a un dettaglio: per Thiago Motta il difensore centrale è una necessità, si lavorerà per un prestito, soprattutto se la Juve deciderà di riversare il tesoretto su Kooomeiners e due esterni (Nico Gonzalez pista viva e non solo). Una necessità perché con Rugani fuori dai piani (Farioli è in pressing da giorni, ma il board dell’Ajax ha chiesto una cessione imprescindibile per accogliere un nuovo acquisto), restano Bremer, Danilo, Gatti, Cabal. Quest’ultimo è stato preso anche per giocare a sinistra, esattamente come uno tra Danilo e Gatti può essere adattato a destra (non si parla di esterni bassi in orbita Juve, vedremo cosa riserverà il mercato più avanti). In organico ci sono ancora Djalo e Facundo Gonzalez, bisogna vedere per quanto. Quindi, la ricerca ripartirà: Kiwior era stato scartato ma nulla escludiamo, ci saranno altre trame e vedremo gli sviluppi.

Foto: sito Juventus