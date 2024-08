Il retroscena: per Nico la Juve propone ancora due tra McKennie, Kostic e Arthur

Con Gudmundsson in stand-by ma che resta un concreto obiettivo, la Fiorentina non può prendere decisioni su Nico Gonzalez. Ma è chiaro che l’argentino, avendo deciso di andar via, voglia presto lumi sul suo futuro. L’Atalanta ha fatto un investimento in attacco e potrebbe dedicarsi ad altre zone del campo, ma nulla escludiamo. La Juventus ha proposto due nomi che abbiamo anticipato, McKennie più Kostic, ma anche Arthur e sarebbe un ritorno. Oggi la Fiorentina non accetta contropartite per Nico Gonzalez, vedremo se la situazione cambierà. E vedremo se Kostic può essere considerato un’alternativa a Gudmundsson che resta prioritario. Sono proiezioni, bisogna che cambi la posizione della Fiorentina ora orientata sulla necessità di accettare solo cash.

Foto: Instagram Fiorentina