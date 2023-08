Il retroscena: Pavard, ecco come si comporterà l’Inter

Benjamin Pavard ha un accordo con l’Inter. E l’Inter ha un accordo con il Bayern per 30 milioni più 2 di bonus. Certo, siamo nell’era della trattative che ogni tanto saltano anche dopo aver fatto le visite, in questo caso proviamo a capire cosa potrà accadere nei prossimi giorni. Partendo dal presupposto che il club nerazzurro ha un accordo con il difensore francese (5 milioni di ingaggio a stagione) a prescindere da come andrà in questa finestra di mercato. L’Inter ha intenzione di aspettare ancora per qualche giorno e potrebbe anche andare fino a lunedì, visto che ha il desiderio di regalare subito Pavard a Simone Inzaghi. L’aspetto paradossale di questa vicenda è che Tuchel fin qui ha bocciato tutti i sostituti che gli sono stati proposti, mettendo a repentaglio un affare da oltre 30 milioni a dieci mesi dalla scadenza del contratto. L’Inter aspetta probabilmente fino a lunedì, poi penserà a un piano B (dal costosissimo Schuurs ai vari Tanganga e soci) tenendo conto di due particolari. Il primo: Pavard potrebbe arrivare a gennaio a prezzi stracciati. Il secondo: se non arrivasse a gennaio, sarebbe un matrimonio rinviato a luglio. Ma ora è il caso di non correre troppo e di aspettare la deadline, probabilmente fino a lunedì, con la speranza di sbloccare.

Foto: Instagram Pavard