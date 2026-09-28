Il retroscena: Patric e l’Al-Ittifaq, il rinnovo è unilaterale

28/09/2026 | 23:50:21

Patric lascia la Lazio dopo 11 anni, aveva deciso di andare a ogni costo a Dubai, c’era stata anche la possibilità di restare in biancoceleste. Lo scorso giugno esistevano i margini per un rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno, si era parlato di un futuro da dirigente, poi le cose sono cambiate e il difensore centrale trentatreenne ha spinto per chiudere la trattativa con l’Al-Ittifaq. Abbiamo parlato di contratto biennale, in realtà si tratta di un contratto fino al prossimo giugno da poco più di 1,3 milioni netti con rinnovo unilaterale a discrezione di Patric e a cifre inferiori. Sarà il difensore a decidere se restare o meno, per lui intanto era troppo importante cambiare aria e cimentarsi in un nuovo club.

Foto: Instagram Patric