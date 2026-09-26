L’indiscrezione: Patric è già a Dubai. Servono gli accordi totali con l’Al-Ittifaq

26/09/2026 | 15:48:36

Patric può lasciare la Lazio dopo 11 anni di totale fedeltà. Il difensore centrale 33enne è già a Dubai, ha accettato la proposta dell’Al-Iffitaq club di Serie B degli Emirati Arabi dove il mercato è agli sgoccioli. Patric troverebbe Douglas Costa e Balotelli, ha un accordo per un impegno biennale (scadenza 2028). Ma non ci sono ancora le firme, c’è stato qualche intoppo sulla trascrizione e quindi bisogna aspettare. Patric confida che venga messo nero su bianco, solo in quel caso si potrà parlare di intesa totale. Ma nel frattempo ha detto sì alle condizioni stabilite, ora bisogna formalizzare.

Foto: Instagram Lazio