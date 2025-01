Il retroscena: Parisi, il Como spinge. Fiorentina-Napoli darà indicazioni

Il prossimo turno di campionato potrebbe essere molto indicativo per Fabiano Parisi. Un po’ di tempo fa avevamo svelato il forte interesse del Como, che resiste, per il terzino sinistro. Palladino ha utilizzato Parisi a Torino contro la Juve, vedremo se l’ex Empoli avrà spazio anche contro il Napoli, una partita che darà non pochi riscontri. Non è un problema di voler andar via oppure no ma di visibilità, Parisi vuole giocare di più e verranno fatte valutazioni molto profonde nei prossimi giorni prima di prendere una decisione definitiva. Il Como resta alla finestra, ma il profilo piace molto. Molto dipenderà da Parisi e quindi dalla Fiorentina.

foto: instagram Parisi