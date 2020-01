Il retroscena: Parigini-Genoa, visite ok. Ma non c’è ancora accordo con il Toro

Vittorio Parigini ha sostenuto e ovviamente superato le visite mediche con il Genoa. C’è l’intesa con i club di Preziosi, contratto quinquennale, ma non ancora quella con il Torino. Semplicemente perché i granata vogliono avere carta bianca su due giovani della Primavera rossoblù, mentre il Genoa ha messo il veto su alcuni profili. Si lavorerà per un’intesa entro venerdì, altrimenti le carte si rimescoleranno essendo Parigini in scadenza di contratto.

Foto: sito ufficiale Torino