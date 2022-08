Il retroscena: Paredes, sempre più voglia di Juve. La posizione di Kean

Leandro Paredes ha sempre più voglia di Juve. E spera di essere liberato presto perchè la sua scelta l’ha fatta. Una situazione che potrebbe avere un’accelerata nelle prossime ore, a maggior ragione se si dovesse concretizzare il trasferimento – molto ben avviato – di Fabian Ruiz al Paris Saint–Germain (offerti 20 milioni più 5 di bonus). Bisogna valutare la posizione di Kean che spera sempre di andare a Parigi, una situazione che era diventata calda durante il periodo di Leonardo e che con Campos ha subito un piccolo stand-by. Il Psg cerca una punta centrale di ruolo, Kean spera ancora, la Juve sta monitorando altri attaccanti (Depay e Muriel) e comunque Paredes – indipendentemente dall’inserimento di Kean nella trattativa – ha già dato il suo placet alla Juve. Uno scambio metterebbe nelle condizioni il club bianconero di non dover spendere per il cartellino, ma la Juve comunque ha intenzione di andare fino in fondo.

Foto: Twitter Psg