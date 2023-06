Il retroscena: panchina Spezia, la fase di stand-by ha una sola spiegazione

Lo Spezia non ha ancora scelto l’allenatore, c’è una motivazione ben chiara. Nelle prossime ore tornerà in Liguria la proprietà americana e verranno tirate le somme. Riepilogo: dopo la scelta di Baroni di andare a Verona, sono sempre importanti le percentuali che possa essere Massimiliano Alvini il nuovo allenatore. Ma quest’ultimo, prima di liberarsi rapidamente dalla Cremonese, vuole avere la certezza di poter andare allo Spezia e l’arrivo dei massimi dirigenti sarà molto indicativo. Lo Spezia si è informata su Grosso, dopo il naufragio della trattativa con la Samp, non ha fin qui approfondito con De Rossi dopo averlo incontrato. Giovanni Stroppa resta in corsa ma non sarebbe una prima scelta.

Foto: logo Spezia