Il retroscena: panchina Bari, quella telefonata tra De Laurentiis e Toscano

Come raccontato una settimana fa, Mimmo Toscano è un allenatore che piace molto al Bari. Al punto che, nei giorni dell’esonero di Gaetano Auteri, c’era stata una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e lo stesso tecnico calabrese non era più in carica con la Reggina dopo una straordinaria cavalcata dalla Serie C. Ovviamente per regolamento non sarebbe stato possibile portarlo al Bari, infatti il club puntò su Carrera per poi richiamare Auteri. L’ennesima incompiuta nei playoff può far tornare di moda i discorsi tra la famiglia De Laurentiis e Toscano, l’allenatore considerato da sempre una primissima scelta.

Foto: sito Reggina