Il retroscena: Palladino insiste, ora tocca a Kean

Moise Kean lascerà la Juventus, lo avrebbe fatto già a gennaio se non fossero sorti i problemi al momento delle visite con l’Atletico Madrid. Già durante la sessione invernale vi avevamo parlato degli interessi di Fiorentina e Bologna, ieri abbiamo aggiunto una possibile pista araba. Ma andiamo oltre: lo scorso gennaio proprio Palladino aveva fatto il nome di Kean per il Monza, era stata anche intavolata una trattativa ma l’attaccante aveva preferito aspettare che si concretizzasse l’Atletico. Adesso Palladino ha rifatto il suo nome per la Fiorentina, all’interno di un discorso che porterebbe i viola a prendere un paio di attaccanti. Ora tocca a Kean sciogliere qualsiasi riserve e decidere di raggiungere un allenatore che lo stima non poco.

Foto: Instagram Juventus