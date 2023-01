Il retroscena: Ounahi, la strategia di Giuntoli (gennaio per giugno) tiene. E il cartellino per ora non sale

Azzedine Ounhai resta sempre in orbita Napoli. Dovremmo dire sempre più. Non siamo in chiusura come annunciato da un’autorevole fonte come TyC, ma sta pagando la strategia di Giuntoli che abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Riepilogando: il Napoli aveva messo gli occhi sul centrocampista dell’Angers prima del Mondiale, stabilendo una valutazione di circa 10 milioni. La vetrina in Qatar ha portato come minimo a raddoppiare quella valutazione, ma superato l’effetto mediatico dei giorni successivi, il Napoli ha ripreso a tessere la tela, evitando ulteriori rialzi e puntando sulla volontà dello stesso Ounahi. Ricordiamo per chi ha parlato di operazione per gennaio che il Napoli non ha posti liberi da extracomunitario, quindi la strategia è quella di chiudere a gennaio per luglio. Intanto il Napoli, avendo giocato d’anticipo tra ottobre e novembre, ha evitato che le cifre per il cartellino raggiungessero cifre sproporzionate. La situazione può cambiare sempre, è il mercato, ma il Napoli ritiene di avere chance importanti e il famoso vantaggio di aver contattato l’entourage di Ounahi in tempi non sospetti. La base sarebbe quella di mettere sul tavolo 15-17 milioni per toccare i 20 con i bonus. E la speranza cresce…

Foto: Instagram Ounahi