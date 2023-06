Il retroscena: Osimhen, grande rapporto con il Napoli. E sul futuro idee chiarissime

Victor Osimhen ha un grande rapporto con il Napoli e lo sta dimostrando anche in queste settimane. Un senso di riconoscenza che il bravo ragazzo non intende calpestare. Si è parlato molto di rinnovo o di incontri, a noi risulta questa: Osimhen non chiederà di essere ceduto, si metterà alla finestra e aspetterà la decisione del Napoli. Se arrivasse una proposta enorme, le carte potrebbe essere rimescolate. Che tipo di offerta? Abbiamo detto e ripetiamo: base da 120-130 più bonus ottimi, facili da raggiungere e abbondanti. Per meno De Laurentiis non si siede. Ora è troppo presto perché il giro di attaccanti è bloccato (Kane e dintorni). Ma presto qualcuno si presenterà, dipenderà dal tipo di assegno, intanto si insedierà Rudi Garcia. E fino a quel momento sarebbe complicato parlare di rinnovo. La scadenza 2025 è abbastanza vicina? Certo, ma il rapporto tra Osimhen e il club è straordinario, quindi non ci saranno speculazioni.

Foto: Twitter Serie A