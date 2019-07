Nzonzi sta per lasciare la Roma. Ha quattro offerte, un paio dalla Turchia e due dalla Francia. Il Lione sembrava in vantaggio proprio per sostituire Ndombele passato al Tottenham, ma trattare con Aulas soprattutto quando cedere non è semplice. La Roma ha la necessità di vendere proprio per sbloccare il mercato in entrata tra difesa e centrocampo. Nzonzi ha anche avuto una proposta dal Monaco. E due dalla Turchia che, almeno oggi, non è intenzionato ad accettare.

Foto: twitter ufficiale Roma