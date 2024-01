Il retroscena: Noslin-Verona, il presidente del Fortuna Sittard atteso in Italia con un… debito

Il Verona deve pensare anche al mercato in entrata e ha messo gli occhi su Tijjani Noslin, esterno offensivo del Fortuna Sittard classe 1999 e titolare di un contratto ancora lungo con il suo attuale club. Il presidente olandese è atteso nella prossima settimana a Verona. Il retroscena consiste nel fatto che il Fortuna Sittard non ha saldato gran parte del cartellino del portiere Pandur, trasferitosi qualche tempo fa proprio dall’Hellas. E questo debito in corso potrebbe fare la differenza per la cessione di Noslin al Verona.

Foto: Twitter Fortun Sittard