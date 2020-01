Il retroscena: Ninkovic-Bari, fiducia intatta. La formula

Nikola Ninkvice e il Bari: storia di un lungo inseguimento, il club pugliese mai ha perso la fiducia di poter regalare a Vivarini un grande colpo di mercato. L’arrivo di Maita e il probabile via libera dell’Empoli per Laribi sono altre storie. Ma intanto il Bari, con l’ausilio del Napoli, confida sempre di chiudere l’operazione Ninkovic in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. I prossimi giorni saranno molto importanti.

Foto: Twitter ufficiale Empoli