Il retroscena: Nicolato chiama Amione per l’Under 21, ma la risposta è negativa

Bruno Amione è un difensore mancino ancora molto giovane (classe 2002) e dalle prospettive interessanti. Negli ultimi giorni l’Under 21 ha provato ad arruolarlo, un pressing del ct Nicolato che ha cercato di convincerlo, alla ricerca com’è di altri specialisti in quel ruolo. Scalvini è l’intoccabile del gruppo, ma esiste la necessità di andare su qualche mancino di prospettiva. Amione sta vivendo una stagione difficile, la Samp è in una situazione complicata, ma le sue qualità sono importanti. Siccome aveva preso un impegno con l’Under 23 argentina, Amione ha preferito declinare l’invito di Nicolato per seguire il percorso intrapreso. La proposta dell’Under 21 italiana gli ha fatto molto piacere, ma la decisione è presa.