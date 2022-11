Il retroscena: Nicola-Salernitana, malesseri ben oltre la classifica

Davide Nicola ha una classifica buona, la Salernitana ha 10 punti di vantaggio sulla zona pericolo. Ma evidentemente qualcosa non va dalla sconfitta in casa del Sassuolo, quando il management aveva spinto per l’esonero. La Salernitana si era rialzata vincendo un paio di importanti partite in casa, trionfando in casa della Lazio, ma le ultime sconfitte consecutive (a Firenze e oggi a Monza) hanno riacceso la spia. Prima della partita Iervolino aveva parlato di un anno ricco di grandi emozioni e di un progetto di qualità. Ma la sconfitta riaprirà valutazioni, tenendo conto che Nicola non è stato una scelta di De Sanctis e che l’attuale direttore sportivo aveva indicato qualche nome in caso di svolta (da Mazzarri a Di Francesco e Andreazzoli, passando per il sogno Ranieri). Ora la Salernitana rifletterà e se il malessere persiste non dipende dalla classifica, ancora buona, ma da un feeling deteriorato. E che quindi può anche portare a decisioni drastiche, ora bisogna solo attendere.

Foto: Twitter Salernitana