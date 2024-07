Il retroscena: Nico Gonzalez per la Fiorentina ha un prezzo. La verità sulla Juve

Nico Gonzalez sul mercato? Sì, ma soltanto a condizione che arrivi una proposta da 30 milioni abbondanti più ricchi bonus. Quando Daniele Pradè ha detto che al 99% Nico non lascerà Firenze aveva tenuto un margine per l’imponderabile. Ci hanno chiesto di commentare le ultime voci con la seguente domanda: ma la Juve può essere davvero interessata a Nico? Oggi il club bianconero ha altre priorità, la situazione potrebbe cambiare soltanto se dentro la trattativa entrassero Szczesny e McKennie, facciamo un esempio, due pedine che potrebbero piacere alla Fiorentina. Ma i viola fin qui mai hanno preso in considerazione l’ipotesi di accettare contropartite tecniche, quindi sarebbe un’ipotesi tutta da valutare. E il discorso vale anche per eventuali altri club interessati all’interesse, a prescindere dalla sua apertura o meno.

Foto: Instagram Fiorentina