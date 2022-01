Il retroscena: Ndombele-Napoli, zero possibilità. E ci sono almeno due motivi

Dalla Francia hanno accostato Tanguy Ndombele al Napoli, ma non ci sono margini. Dovremmo dire zero possibilità e ci sono anche le motivazioni. Il centrocampista del Tottenham classe 1996 guadagna la bellezza di 10 milioni di sterline a stagione, una cifra enorme e dovremmo dire inaccessibile per moltissimi club. La seconda motivazione è che, almeno in questi giorni, il Napoli si è concesso una pausa di riflessione sul mercato. Se arriverà qualcuno, verrà stabilito più avanti. Non è detto che sia un centrocampista (di sicuro non Ndombele), può darsi che la ricerca chiami in causa soprattutto la fascia sinistra. Ma ricordiamo che, con l’arrivo di Tuanzebe, il Napoli non può più prendere extracomunitari almeno in questa sessione, il riferimento è a Reinildo Mandava – originario del Mozambico- e in scadenza di contratto con il Lille.

FOTO: Instagram Ndombele