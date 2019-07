Il retroscena: Nainggolan non se l’aspettava. Ora la Cina entro il 31 luglio

Radja Nainggolan non si aspettava di essere sulla stessa barca di Icardi. Meglio, pensava – immaginava – che fossero due situazioni distanti, anche per atteggiamenti diversi fuori dal campo. E comunque il rendimento non buono ha fatto la differenza: l’Inter ha speso tantissimo per averlo, ora lo ritiene superfluo, al punto che verrà individuata la soluzione. E lo stesso Nainggolan ora deve giocoforza valutare le possibilità all’estero che non aveva preso in considerazione e non avrebbe voluto farlo fino a pochi giorni fa. C’era stato un mese fa un discorso appena accennato con il Barcellona, ora la Cina (che lo aveva cercato in passato) può essere una chiave di lettura nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ricordando che il mercato chiude il 31 luglio. Nainggolan e l’Inter: una storia già al capolinea.

Foto: Twitter ufficiale Inter